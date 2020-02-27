لأول مرة.. إلغاء صلاة الجمعة بإيران بسبب "كورونا"

27 فبراير 2020 - 11:02 ص

في تطور سريع في إيران بسبب انتشار فيروس كورونا، قررت السلطات الإيرانية فرض حزمة من الإجراءات من بينها إلغاء صلاة الجمعة فى بعض المناطق بسبب الفيروس الذى أودى بحياة 19 شخصا.

وأعلن وزير الصحة الإيرانى سعيد ناماكي فى مؤتمر صحفى أنه "بدلا من فرض الحجر الصحى على المدن، سنطبق قيودًا على حركة المشتبه فى إصابتهم أو المصابين"، مشيرًا إلى أن فرقا من المفتشين وضعت بالفعل عند مداخل المدن التى تشهد حركة نشطة.

ولفت إلى أن هذه الفرق الطبية ستقيس درجات حرارة المواطنين، وتوقف المصابين أو المشتبه في إصابتهم بالعدوى، وهؤلاء سيتم عزلهم لمدة 14 يوما.

وقال وزير الصحة الإيراني، إنه سيتم السماح للمواطنين بزيارة الأضرحة بشرط تزويدهم "بسوائل غسل اليدين والمعلومات الصحية والأقنعة"، مضيفا: "عليهم ألا يتجمعوا في مجموعات وأن يصلوا ويغادروا".

كانت إيران أعلنت الأسبوع الماضي وفاة أول شخصين بعدوى فيروس "كورونا" في قم، ووفق البيانات الرسمية، تسبب الفيروس في مقتل 17 شخصا آخرين من أصل 139 حالة مؤكدة للإصابة بالعدوى.

وإلى جانب إغلاق المدارس، ألغت السلطات الإيرانية النشاطات الرياضية ونشرت فرقا من عمال النظافة لتطهير الحافلات والقطارات والأماكن العامة.