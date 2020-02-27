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مؤتمر صحفى لـ "كارتيرون" للحديث عن الترجى

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يعقد باتريس كارتيرون المدير الفنى لفريق الزمالك، مؤتمرا صحفيا للحديث عن مباراة الغد أمام الترجى التونسى ببطولة دورى أبطال أفريقيا والمقرر لها السادسة مساء بحضور 30 ألف مشجع.

وينطلق المؤتمر فى الخامسة مساء اليوم بقاعة استاد القاهرة الدولى، بينما يقام المؤتمر الصحفى للتونسي معين الشعباني المدير الفني للترجي، في الخامسة والنصف مساء.

كان الزمالك نجح في تحقيق فوز كبير على الترجي التونسي بثلاثة أهداف مقابل هدف، خلال المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب "ثاني بن جاسم" بالعاصمة القطرية الدوحة، وتوج ببطولة كأس السوبر الأفريقي.


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