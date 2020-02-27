إصابة رئيس لجنة الأمن القومي الإيراني بفيروس كورونا

أعلنت وسائل إعلام إيرانية ودولية، منذ قليل، إصابة رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني مجتبى ذو النور بفيروس كورونا،



وحسب "روسيا اليوم"

قال ذو النور، اليوم الخميس، إنه فرض على نفسه حجرا صحيا بعد أن ثبتت إصابته بفيروس كورونا مؤكدا أن إيران ستتمكن من التغلب على الفيروس.