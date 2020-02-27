داعية: هنروح جهنم لو عملنا الحاجتين دول في الشغل

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دي إم سي

رمضان عبد المعز

لعلهم يفقهون

أفتى الشيخ رمضان عبد المعز، الداعية الإسلامي، بحرمة استخدام معدات وأدوات العمل في الأمور الشخصية، قائلا: "هذا مال عام وليس شخصياً يُحرم استخدامه لأمر شخصي أو عائلي، ويجب الامتناع تمامًا عن استخدام سيارة العمل أو التليفون فى توصيل الأبناء للمدارس أو الحديث مع الأصدقاء، دول حرام شرعا تعملهم ".

 وأضاف خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "دي إم سي": "كل واحد لازم يكون حريصا في اتقاء الله في هذا الأمر، لازم نخاف على نفسنا من جهنم" .

وتابع: "هتلاقي ناس حاملة أوزارهم على ظهورهم يوم القيامة لأتفه الأسباب، لازم نبعد عن الحرام، كل ما نبت من حرام فالنار أولى به، معقبا: "القرآن الكريم علمنا ما يجب وما لا يجب قوله، مشيرًا إلى ضرورة الالتزام بنص ما يقال وما يلفظ دون التحجج بالنوايا والمقصود".

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