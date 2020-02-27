فجر السعيد تتهم نائبا كويتيا بالتحريض على مصر

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وكالات - الدويني فولي

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مصر

نائب

كورونا

التحريض

شنت الإعلامية الكويتية فجر السعيد هجوما على  النائب محمد المطير، بسبب اتهامه للحكومة المصرية بمحاولة إخفاء أخبار ومعلومات عن الصحة العالمية حول عدد المصابين المصريين بفيروس كورونا، مؤكدة أنها جريمة ومحاولة لتشوية وضرب السياحة في مصر.

وقالت فجر السعيد، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: ”أتمنى من الحكومة المصرية الشقيقة، أن تنتبه الى أن النائب الفاضل ‎محمد المطير يحرض على مصر و‎المصريين ويتهمها بإخفاء أخبار عن الصحة العالمية، وهذه جريمة وتشويه سمعة وضرب سياحة ما سيضر بمصالح البشر.. شكرًا“.


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