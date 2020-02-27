» الزمالك يختتم تدريباته استعدادًا لـ "الترجى"

27 فبراير 2020 - 12:08 م

يختتم فريق الزمالك تدريباته، استعدادا لمواجهة الترجى التونسى والمقرر إقامتها غدا الجمعة بإستاد القاهرة، ضمن ذهاب ربع نهائى دورى أبطال أفريقيا.

وحرص الجهاز الفنى للزمالك بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، على عقد جلسات مكثفة مع لاعبي الفريق، ليحذرهم خلالها من الثقة الزائدة والغرور، بعد حصد بطولتى السوبر المحلى والأفريقى على حساب الترجى التونسى والأهلى على التوالى.

وشدد كارتيرون على لاعبى الزمالك، بأن الترجى سيكون أصعب هذه المرة، لأنه يضع الثأر فى اعتباره بعد أن خسر لقب السوبر أمام الفريق الأبيض، محذرا اللاعبين من التهاون فى المباراة.