» إسرائيل تعلن تسجيل إصابة جديدة بـ"كورونا"

27 فبراير 2020 - 01:03 م

أعلنت إسرائيل تسجيل حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستحدث، لشخص عاد مؤخرًا من إيطاليا، ليرتفع إجمالي المصابين إلى 3 حالات.





وقالت وزارة الصحة الإسرائيلية، في بيان، اليوم الخميس: "مصاب جديد بفيروس كورونا لشخص عاد مؤخرا من إيطاليا لتصل الحصيلة إلى ثلاث إصابات".









