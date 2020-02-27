غير متوقع.. إلغاء سفر 180 معتمرًا من مطار سوهاج

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ألغت شركة طيران العربية، سفر 180 معتمرًا مصريًا من مطار سوهاج، بعد ورود فاكس من السلطات السعودية بإيقاف رحلات العمرة لحين إشعار آخر.

وكانت هناك رحلة عمرة فى الـ5 من فجر اليوم، وعند وصول المعتمرين للمطار في الواحدة من صباح اليوم، أبلغ مسئولو الشركة المعتمرين بإلغاء الحجز وفقا للتعليمات السعودية، واضطرت شركة السياحة إلى إعادة المعتمرين إلى أماكن إقامتهم.

وكانت السلطات السعودية قد أوقفت بشكل مؤقت إصدار تأشيرات العمرة والسياحة إلى المملكة كإجراء احترازي لمواجهة فيروس كورونا.


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