» "إكرامى" عن توقيعه لـ"بيراميدز" : "مش فاضى"

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الاهلى

إكرامي

مباريات

تلفزيون

نفى الحارس شريف إكرامى حارس مرمى الأهلى، ما تردد عن توقيعه لبيراميدز لمدة 3 مواسم.

وأضاف إكرامي فى تصريحات له، أنه يركز مع فريقه ولا يشغل نفسه بأي أمور أخرى".

وتابع حارس الأهلي: "أنا ابن من أبناء النادي وأحترمه جدا ولا يمكن أن أخطو تلك الخطوة وأنا متواجد فى الفريق".

واختتم إكرامي تصريحاته قائلا: "مش فاضي أرد كل شويه على الشائعات التي تتردد من وقت لآخر".

وكانت تقارير تليفزيونية قد أكدت أمس، توقيع شريف إكرامي حارس الأهلي لصالح بيراميدز لمدة ثلاثة مواسم.


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