» تأجيل مباريات دورى أبطال آسيا

27 فبراير 2020 - 01:53 م

أعلن الاتحاد الآسيوى لكرة القدم، عقد اجتماعات طارئة مع جميع الاتحادات والأندية المشاركة بدورى الأبطال، بسبب تفشى فيروس كورونا، بالإضافة إلى الإجراءات الحكومية التى أوقفت حركة السفر بين الدول.

ووفقا للبيان الذى نشره الاتحاد عبر موقعه الإلكترونى، فإن الاجتماعات ستعقد يومي السابع والثامن من مارس المقبل، لبحث مستقبل البطولة وآلية التعامل مع الأوضاع، وفقا لقواعد التنافس العادل لإنقاذ المسابقة الأكبر فى القارة.

وأوضح البيان أنه تقرر تأجيل عدد من المباريات بالمسابقة وهى:

الوحدة الإماراتى مع الاستقلال الإيرانى، بيرسبوليس الإيرانى مع التعاون السعودى، فى الثانى من مارس، شباب الأهلى دبى الإماراتى مع شاهر خودرو الإيرانى، سيباهان الإيرانى مع النصر السعودى، وسيول الكورى مع تشانجراي التايلاندى، فى الثالث من مارس.

ولن يختلف الحال بالنسبة للمباراة الثانية بين النصر السعودي وسيباهان الإيراني، المقررة في السادس من أبريل.

كما أشار البيان إلى التنسيق المتواصل مع الاتحاد الدولي للعبة، لتحديد مصير مباريات التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال 2022.