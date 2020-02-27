» تجتاح العالم.. فيديو راقص لـ "بنت جيران" يشعل مواقع التواصل

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رقص

حسن شاكوش

بنت جيران

تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، لبعض النساء وهن يرقصن على أنغام مهرجان "بنت الجيران" في إحدى الدول الأجنبية. 

ونشر مقطع الفيديو على أحد الحسابات على موقع "تويتر"، معلقين: "بنت الجيران.. عابرة للقارات"، حيث نال الفيديو إعجاب الكثيرين. 

أصدرت نقابة المهن الموسيقية، قرارا بمنع مطربي المهرجانات من المشاركة في أي حفل، وذلك بسبب وجود بعض الألفاظ "غير اللائقة" في أغاني المهرجانات، والتي كان آخرها مهرجان "بنت الجيران" لـ حسن شاكوش وعمر كمال .

وحققت "بنت جيران" ملايين المشاهدات، حيث تخطت حاجز الـ 100 مليون على اليوتيوب، وتصدرت قائمة الأكثر أغاني على موقع "سوند كلاوند" عالميًا.


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