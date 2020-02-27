» هل أحصل على ثواب العمرة بعد إلغائها بسبب كورونا.. الإفتاء ترد

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هل أحصل على ثواب العمرة بعد إلغاء السعودية الحجوزات بسبب كورونا.. سؤال ورد لدار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك". 

وأجاب الدكتور عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء، على السائل قائلا: "إن من نوى العمرة وتم الحجز فعليا وفوجئ بقرار المملكة العربية السعودية بمنع التأشيرات وإلغاء الحجوزات بسبب فيروس كورونا فقد حصل على ثواب العمرة كاملة كما وضحت لنا السنة النبوية المشرفة". 

وأضاف عويضة أنه يجوز لكل مسلم الامتناع عن أداء شعائر الحج أو مناسك العمرة هذا العام بسبب انتشار فيروس كورونا في العديد من الدول.

وتابع: "العلماء أجمعوا على أنه يجوز عدم الذهاب للحج حال انقطاع الطرق وانتشار الوباء أو عند الحروب، خوفا على الأرواح استنادا لقوله تعالى: "يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم".

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء - ردا على سؤال "ما حكم إلغاء السعودية تأشيرات العمرة الفترة المقبلة بسبب فيروس كورونا؟" - قائلا: "الأمر يتعلق بالسلطات في المملكة العربية السعودية، فهم أعلم وأدرى بالوضع داخل المملكة، خاصة الأماكن المقدسة، فلهم كل الحق في اتخاذ التدابير الوقائية ويجب الانصياع لأوامرهم لأنهم أدرى بالواقع".

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