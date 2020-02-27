بشرى سارة للعاملين في القطاع الخاص

27 فبراير 2020 - 02:02 م





أكد محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أن المجلس القومي للأجور يناقش حاليا وضع حد أدنى للأجور داخل شركات القطاع الخاص، ليكون ملزما لشركات القطاع بأكمله.



وأضاف "سعفان"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه من المقرر أن يتم الانتهاء من القانون في شهر مارس المقبل، حيث سيكون رادع لأي جهة تحاول التلاعب في الأمر".



وتابع: إن القطاع الخاص متنوع به الوظائف والأجور اللائقة، ولكن به أيضا نسبة ضئيلة من الشركات لا تلتزم بشروط العمل فيما يتعلق بالرواتب، مناشدا أي عامل يواجه مشكلة في عمله، أن يتجه فورا إلى مديرية العمل في محافظته.

