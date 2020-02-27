» بكاء مفجع لأستاذ جامعي على الهواء ..السبب مهم

27 فبراير 2020 - 02:09 م





أجهش الدكتور عمرو أبو النصر، أستاذ جامعي، بالبكاء بسبب فقدان أعز أصدقائه، قائلا :"الموت صعب لأنه يؤدي لفقدان الأحبة وأيضًا يفضح ويستر في نفس ذات الوقت، كنت أتمنى ألا أقصر مع صديقي ".



وأضاف خلال حواره ببرنامج "بر الأمان" المُذاع على فضائية "القاهرة والناس": "علماء الدين والنفس أجمعوا على أن الموت عبارة عن شيئين موتة صغرى وهى النوم وموتة كبرى وهي انتقال الروح من العالم المؤقت للعالم الأبدي وهو الحقيقة الوحيدة التي لا شك فيها ".



ونصح الأستاذ الجامعي، المجتمع والناس بالتماسك والتقرب إلى الأحبة والسؤال عليهم ومساعدتهم.

