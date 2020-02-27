» «الصحة» توضح طرق الوقاية من فيروس كورونا

قدمت وزارة الصحة والسكان ومنظمة الصحة العالمية، في فيديو جراف مشترك، عددًا من النصائح للمواطنين ومقدمي الخدمات الطبية لاتخاذ الإجراءات الوقائية ضد الأمراض المعدية ومرض فيروس كورونا المستجد.

وتشمل النصائح التي جاءت وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، على الإرشادات الآتية:

غسيل اليد بالماء والصابون، يشكل آلية كبيرة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، بالإضافة ضرورة استعمال معقم الأيدي يمثل حماية كبيرة في الوقاية من الفيروس المستجد.

غسيل اليد ينبغي أن يكون بصفة دورية بعد السعال أو العطس وعند رعاية مريض.

غسل اليد بعد اللعب والعودة من الخارج وقبل تناول الطعام، علاوة على غسلها بعد استخدام المراحيض ومع اتساخ الأيدي لأي سبب وبعد التعامل مع الحيوانات وفضلاتها.

تجنب لمخالطة اللصيقة لأي شخص لديه أعراض نزلات برد أو إنفلونزا.

استخدام المناديل عند السعال أو العطس، والتخلص منها في سلة مهملات مغلقة.

طهي اللحوم جيدًا، وعدم التعامل مع الحيوانات دون إتباع أساليب الوقاية.

ضرورة استشارة الطبيب فورًا إذا ظهرت أي من هذه الأعراض على الشخص.

وبالنسبة لمقدمي الرعاية الصحية لحماية أنفسهم والمرضى من انتقال أي أمراض أو فيروسات معدية:-

غسل اليدين بالصابون أو تدليكها بمعقم لمدة لا تقل عن 40 ثانية قبل البدء في أي إجراءات تتعلق بتعقيم.

تنظيف الأدوات الطبية وقبل التعامل مع أي مريض، وبعد التعامل مع المرضى والبيئة المحيطة بهم وقبل ارتداء أدوات الوقاية الشخصية وبعد نزعها.

تغطية الفم والأنف عند السعال أو العطس وتشجيع الآخرين على ذلك، كما يلزم ارتداء كمامة طبية وقفازات ونظارات واقية للعينين أثناء التعامل مع المرضى المصابين بأعراض تنفسية حادة.

الإبلاغ على الفور إذا ظهرت أعراض السعال أو العطس أو الشعور بالحمى بعد تقديم الرعاية لمريض مشتبه في إصابته بأي أمراض معدية.

ارتداء «الماسك الواقي» عند التعامل مع شخص مصاب بأمراض معدية أوعند السعال أو الرشح.

فيما خصصت وزارة الصحة والسكان، خط ساخن برقم 105 لتلقي استفسارات المواطنين عن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.