  • الخميس 27 فبراير 2020
  • بتوقيت مصر05:34 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
خناقة زوجية بسبب الأهلي والزمالك

فيديو| خناقة زوجية بسبب الأهلي والزمالك.. الزوج: «بتقولي يا بليلة»

أرشيفية

«الإفتاء» عن تعليق «العمرة»: من أحكام الشريعة

دنيا بطمة

شاهد.. دنيا بطمة تهرب من الصحفيين عقب التحقيق معها

امام عاشور

مصادر أمنية تكشف مفاجأة مدوية حول الاعتداء على لاعب الزمالك

أرشيفية

تصريح هام من «الطيب» حول وثيقة الإخوة الإنسانية

مجلس الوزراء

«الوزراء» يعقد اجتماعًا طارئًا بشأن فيروس كورونا

هادي خسرو شاهي

وفاة سفير إيران السابق لدى مصر بـ«كورونا»

وزير القوي العاملة

بشرى سارة للعاملين في القطاع الخاص

كارتيرون

"كارتيرون" يعلن قائمة الزمالك لمواجهة الترجى

مكتشف فيروس" كورونا" الطبيب "لي وين ليانج"

"الأوقاف": النبي قال من مات بـ"كورونا" شهيد

«فضائح المشاهير»

شاهد.. دنيا بطمة تهرب من الصحفيين عقب التحقيق معها

الصفحة الأخيرة

دنيا بطمة
دنيا بطمة
Advertisements

محمد فضل

أخبار متعلقة
#

3 مطالب مهمة من "البدرى" عقب العودة من جزر القمر

#

«ترامب» يقيم علاقة جنسية مع ممثلة شهيرة

التحقيق

فنانة

دنيا بطمة

فضائح المشاهير

هربت الفنانة المغربية الشهيرة، دنيا بطمة، من أمام عدسات المصورين الصحفيين، ورفضت الإدلاء بأي تصريحات، عقب خروجها من مقر الأمن الوطني، عقب التحقيق معها في القضية التي أثارت الرأي العام العربي والمعروفة بـ«حساب حمزة مون بيبي».

وحاول الصحفيين الحديث معها وسؤالها عن سير مجرى التحقيقات في اتهامها بالوقوف خلف الحساب المذكور، وابتزاز المشاهير بنشر صور غير أخلاقية لهم، إلا أنها عاملتهم بطريقة مهينة وهربت بشكل سريع لتركب سيارتها وينطلق بها السائق.

وتحقق النيابة المغربية، مع الفنانة دنيا بطمة وشقيقتها ابتسام، بتهمة تورطهما بالوقوف خلف حساب "حمزة مون بيبي"، الذي ابتز كثير من المشاهير وتسبب في طلاق فنانات وخسران البعض أعمالهم بسبب ما نشره من فضائح غير أخلاقية.

وأمس سلمت السلطات في الإمارات، عارضة الأزياء المغربية عائشة عياش إلى السلطات المغربية، للتحقيق معها في نفس القضية ومواجهتها بـ"دنيا بطمة"، لتورطها هي الأخرى فيها، وقررت النيابة إخلاء سبيل "بطمة" على ذمة التحقيقات مع استمرار منعها من السفر خارج البلاد.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الدروانية .. إذ لا يفهمها المسلمون!

محمود سلطان

إعادة اسم مبارك ليس نكوصا عن الثورة

فراج إسماعيل

رسائل النور..الحقيقة والطريق إليها

د. هشام الحمامي

الإرهاب البيولوجى عبر التاريخ

ياسر أنور

(((حكمة المحكمة التى حكمت)))

القس مكاريوس فهيم قليني

تأملات فى الإنسان

محمد سيد بركة
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» وزارة العمرة تعلق على منع المعتمرين من دخول السعودية
» «مبابي» وراء اقتراب «صلاح» من الانتقال للريال
» نجم عالمي يهاجم والديه: «أشعر بالضيق منهما»
» «الصحة» توضح طرق الوقاية من فيروس كورونا
» نتائج الاجتماع الفني لمباراة الزمالك والترجي
» "حرام تعدي من غير جواز" تضع فنانة شهيرة في ورطة
» شاهد.. رانيا يوسف تظهر بملابس صيفية وتثير الجدل
» بكاء مفجع لأستاذ جامعي على الهواء ..السبب مهم
» هل أحصل على ثواب العمرة بعد إلغائها بسبب كورونا.. الإفتاء ترد
» تجتاح العالم.. فيديو راقص لـ "بنت جيران" يشعل مواقع التواصل
» تأجيل مباريات دورى أبطال آسيا

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

نعم - 21 %
لا - 73 %
لا أهتم - 6 %
اجمالى المصوتين:667

  • مغرب

    05:56 م

  • فجر

    05:07

  • شروق

    06:30

  • ظهر

    12:13

  • عصر

    15:28

  • مغرب

    17:56

  • عشاء

    19:26

من الى
مجلس الدولة
مجدى يعقوب
أرشيفية
سد النهضة
عبدالله رشدي يتحدث لـ"المصريون"