» نجم عالمي يهاجم والديه: «أشعر بالضيق منهما»

27 فبراير 2020 - 05:11 م

هاجم اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس نجم التنس العالمي والديه على هامش مشاركته في بطولة دبي المفتوحة للتنس، مشيرًا إلى أنهما "متداخلان" في حياته كثيرًا.

ويتولى ابوستولوس تدريب نجله تسيتسيباس المصنف السادس على العالم، ويسافر معه في كل البطولات، والحال ذاته بالنسبة لوالدته جوليا لاعبة التنس السابقة.

ويسافر والدا تسيتسيباس معه في أغلب بطولاته، وقد كشف اللاعب اليوناني في نهاية الموسم الماضي عن أنهما انتقلا إلى جنوب فرنسا لكي يقيما معه في منزله الجديد.

وتنتشر ظاهرة أن يتولى الأب أو الأم تدريب لاعبي أو لاعبات التنس ، وهو أمر من الصعب إحداث توازن معه بحسب تسيتسيباس.

وأشار اللاعب البالغ من العمر 21 عاما "في بعض الأوقات صراحة أشعر بالضيق منهما، من خلال وجودهما طوال الوقت، في نفس الوقت هما عائلتي وأنا أحبهما، ليس من السهل السفر مع عائلتك".

وأضاف "في بعض الأحيان أشعر بأن أبي وأمي يتدخلان في حياتي خارج وداخل ملاعب التنس، ربما تدخلهما خارج الملعب ليس بنفس الصورة التي عليها الأمر داخل الملعب".