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بالفيديو.. اشتباكات بالأيدي بين كيم كاردشيان وشقيقتها

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كيم وشقيقتها
كيم وشقيقتها
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محمد فضل- متابعات

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اشتباك

كيم كاردشيان

خناقة

شقيقتها

دخلت نجمة تليفزيون الواقع ?كيم كارداشيان?، في اشتباك بالأيدي مع شقيقتها النجمة ?كورتني كارداشيان?، وذلك في الحلقة الأولى من الموسم الثامن عشر من المسلسل الواقعي Keeping Up With The Kardashians .

وقبل أن تبدأ الشقيقتان بالعِراك، شوهدت كورتني وهي ترمي عُلبة عصير جوز الهند معدنية على كيم، بينما كانت تقول لها "ليس لديك شيئاً لتقوليه"، لترد عليها كيم "إياكِ وأن تُهاجمينني بهذه الطّريقة"، ومن ثمّ تبدأ بإلقاء اللكمات عليها، والتي حاولت كورتني تفاديها عن طريق خفض رأسها، هذا ولم يكشف الفيديو سبب خلافهما.

وفي تعليقها على الفيديو، كتبت كريس جينر: "عاد KUWTK وسنحتلّ أيامكم الخميس. موسمٌ جديد يبدأ في الـ 26 من مارس فقط على !E ".


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