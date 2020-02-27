» وزارة العمرة تعلق على منع المعتمرين من دخول السعودية

قال عبد الفتاح مشاط، نائب وزير الحج والعمرة السعودي، اليوم الخميس، إن تعليق السعودية لتأشيرات العمرة إجراء استباقي ومؤقت.

وأضاف نائب وزير الحج والعمرة، أن الوزارة أكدت على جميع الشركات لمتابعة المعتمرين وتقديم كافة التسهيلات لهم.

وأوضح مشاط أن هناك تعاونا مع وزارة الصحة لتنفيذ كافة التعليمات لحماية المعتمرين.

وكانت وزارة الخارجية السعودية، علقت الأربعاء، الدخول إلى المملكة لأغراض العمرة وزيارة المسجد النبوي مؤقتاً، كما أوقفت الدخول إلى المملكة بالتأشيرات السياحية للقادمين من الدول التي يشكل انتشار فيروس كورونا الجديد (19-COVID ) منها خطراً، وفق المعايير التي تحددها الجهات الصحية المختصة في السعودية.