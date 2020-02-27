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فيديو| خناقة زوجية بسبب الأهلي والزمالك.. الزوج: «بتقولي يا بليلة»

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خناقة زوجية بسبب الأهلي والزمالك
خناقة زوجية بسبب الأهلي والزمالك
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تدخلت الإعلامية منى عراقي، للصلح بين شاب وزوجته، بعد أن تركت الأخيرة بيتها، وغادرت إلى منزل أسرتها، بسبب انحياز كل منهما إلى الفريق الذي يشجعه، ورفضه طريقة الآخر في التشجيع.

ويشجع الزوج، فريق الزمالك، أما زوجته "سمر", فهي تشجع كما والدها فريق الأهلي، وقد تركت الأخيرة منزلها وتوجهت إلى منزل والدها، اعتراضًا على فرحة زوجها المبالغ فيها و"معايرته" إياها عقب فوز فريقه بكأس السوبر المصري مؤخرًا.

وعلى الرغم من وساطة "عراقي" مقدمة برنامج "المهمة" على قناة "النهار" من أجل إقناع الزوجة بالعودة، إلا أنها رفضت، قائلة: "مش عاوزة أرجع النهارده.."، الأمر الذي أغضب زوجها، ليرد متحديًا: "لو فضلت تعند هأمشي اللي في دماغي وأخليها عند باباها"..

وأشار إلى أنه ظل وحده لمدة 10 أيام، لافتًا إلى أنها قالت إنها ستعود إلى البيت يوم الخميس، متابعًا: "لو مش عاوزة تروح خليها عند باباها.. لو ما روحتش النهارده البيت أقسم بالله أنا هأستنى لحد الماتش الجاي لحد ما ترجع تاني".

وعلى الرغم من أن الزوج لم ينكر حبه لزوجته، إلا أنه بدا أكثر حبًا لفريقه المفضل، إذ علق قائلاً: "أنا متعصب.. أنا بحبها جدًا.. لكن الزمالك ثم الزمالك..". بينما بررت الزوجة رفضها العودة معه، لأنه بـ "يعايرني"

لكن الزوج اشتكى من معايرته إياه وسخريته منه، بالقول له: "يا بليلة.. أنتو بتوع بليلة"، ليرد بغضب: "فيه ست تقول لجوزها: أنت بتاع بليلة؟!".

ومضى قائلاً: "قلت لي يوم الخميس اللي فات أنا مش ها أروح ألا يوم الزمالك والأهلي الجاي.. لو الأهلي كسب أنا مش هأروح.. لو الزمالك كسب هأروح".

وفي النهاية، رضخت الزوجة لوالدها من أجل العودة مع زوجها، بينما أخذ الزوج في تقبيل قميص الزمالك أمام الكاميرات.

شاهد الفيديو..

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