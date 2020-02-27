» عقوبات رادعة ضد المحرضين على العنف في السوبر

27 فبراير 2020 - 06:19 م

قال جمال شوقي، عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ورئيس لجنة الشكاوى، إن المجلس سيتخذ إجراءات رادعة في اجتماعه، الأحد المقبل، ضد عدد من البرامج التليفزيونية والصفحات الرياضية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» وعدد من الصحف والمجلات بناء على التجاوزات الجسيمة التي تم ارتكابها خلال الفترة الماضية فيما يخص التغطية الرياضية لمباراة الأهلى والزمالك في بطولتي السوبر والدوري العام.

وأضاف «شوقي»، في تصريح له، أن لجنة الشكاوى ستعقد اجتماعا لها، الأحد المقبل، لمناقشة تقارير لجنتي الرصد وأداء الإعلام الرياضي التابعتين للمجلس، لافتا إلى أنه سبق وأن أنذر المجلس عددا من الوسائل الإعلامية الرياضية بالالتزام بالمعايير لكن تبين من التقارير استمرار التجاوزات والانتهاكات والمخالفات الجسيمة للمعايير الإعلامية.



وتابع: «من المنتظر أن تتضمن التوصيات اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد عدد من الإعلاميين لاتهامهم بالتحريض على العنف والكراهية والفتنة الكروية».

ولفت إلى أن لجان المجلس تتابع تقارير الاداء الاعلامي فيما يخص مخالفات البرامج التليفزيونية والصحف والمواقع الإلكترونية خلال اجتماعها.



