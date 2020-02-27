نعى «تريكة» لـ «مبارك» يشعل «السوشيال ميديا»

خناقات «محمد رمضان» تتواصل.. تضامن واسع مع «منى فاروق» بعد تهديدها بالانتحار.. وانقلاب «عائض القرنى» على «أردوغان»



أسبوع ساخن على العالم الافتراضي، مثلما هو الحال على الأرض، حيث اشتعلت العديد من الأحداث على وسائل التواصل الاجتماعي، التي تحولت إلى ساحة عراك بين أصحاب الرأي والرأي الآخر، حول الكثير من القضايا.

بداية من الجدل حول دخول السير مجدى يعقوب الجنة أم النار؟، مرورًا بوفاة الرئيس الأسبق حسنى مبارك، وعدول الداعية السعودى عائض القرنى عن رأيه فى الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، وتوجيه وابل من الاتهامات له، وتفشى فيروس كورونا الجديد، فى العديد من دول الشرق الأوسط على رأسها إيران والكويت والبحرين، وعدول الممثلة منى فاروق عن الانتحار، واشتباك محمد رمضان مع الطيار أشرف أبواليسر، واشتباكه مع زميله الفنان باسم سمرة.. "المصريون" ترصد أبرز الأحداث والتريندات على السوشيال ميديا خلال الأسبوع الأخير:

مجدي يعقوب في الجنة أم النار؟!

السير مجدى يعقوب، أو "أمير القلوب" كما بات يلقب، تصدر اسمه العديد من الوسوم على وسائل التواصل الاجتماعي، عقب تكرينه في الإمارات خلال احتفالية مبادرة "صناع الأمل"، وعقب الضجة التي أشعلتها فتوى الداعية، الشيخ عبدالله رشدي حول ما إذا كان سيدخل الجنة، نظرًا لعمله الصالح أم يذهب عمله هباءً نظرًا لكونه لا يدين بالدين الإسلامي، حتى جاء رده "إن جنتى هنا فى مصر وفى عملى وأنا سعيد بها".

وسرعان ما تدخل الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر لوأد الفتنة، بعدما أجرى اتصالًا هاتفيًا بالدكتور مجدى يعقوب، لتهنئته بتقلد وشاح محمد بن راشد للعمل الإنساني، خلال احتفالية مبادرة "صناع الأمل" بدولة الإمارات.

وأعرب الطيب عن سعادته بما يحققه يعقوب من إنجازات على الصعيد المحلى والإقليمى والدولي، مؤكدًا أنه قدوة فى الإيثار وتغليب مصلحة المحتاجين من مرضى القلب والأطفال، ومثال فى الوطنية والعمل على خدمة أبناء وطنه، وفخر لكل مصرى وعربي.

في الوقت الذي ظهر فيه معتمر مصري يدعى "إيهاب زمزم"، وهو يحمل صورة للجراح العالمي أمام الكعبة معلقًا: "الـSir مجدى يعقوب عمره 85 عامًا ربنا يبارك فى عمره.. ولم ينظر يومًا ما إلى دين من يعالج وينقذه من الموت".

///

وفاة مبارك

توفى الرئيس الأسبق، حسني مبارك الثلاثاء عن عمر يناهز 92 عامًا قضى منها ثلاثين فى حكم مصر كرئيس للبلاد، حتى أجبر على التنحى فى 13 فبراير 2011على أثر ثورة شعبية عارمة.

«قصور مزمن فى الكلى ورفرفة أذينية بالقلب».. هكذا جاء سبب الوفاة فى «ترخيص الدفن» للرئيس الراحل عن مكتب صحة النزهة بمديرية الشئون الصحية بالقاهرة.

«قصور الكلى» ببساطة يشير إلى «قصور مفاجئ فى وظائف الكلى، بحيث لا تستطيع تصفية الدم من السموم، فتتراكم هذه السموم إلى جانب المياه بمستويات عالية داخل الجسم، الذى تقل قدرته على التخلص منها».

إذا كان القصور بسيطا يتعامل الجسم مع السموم والمياه بدرجة ما، لكن إذا كان القصور شديدا أصبح مصدر خطر على الصحة، خاصة مع التقدم فى السن، وهو ما حدث مع الرئيس الأسبق.

أما المرض الثانى الذى كُتبت به «وفاة مبارك» فهو «الرفرفة الأذينية» أو« atrial flutter »، وهو مرض يصيب القلب، ويصبح فيه النبض سريعا فى «الأذينين»، حتى تتراوح سرعته بين 250-350 نبضة فى الدقيقة. وللدلالة على صعوبة هذه الحالة، يكفينا أن نعرف أن معدل ضربات القلب الطبيعى يتراوح فقط بين 60 و100 نبضة فى الدقيقة.

ويعد «الرفرفة الأذينية» ثانى أمراض عدم انتظام نبض القلب من حيث الانتشار، بعد «رجفان الأذينين»، وتتمثل أعراضه في: النبض السريع للقلب، والدوار والشعور بالتعب والاضطراب وضيق فى التنفس والشعور بضائقة فى منطقة الصدر، وصولاً إلى الذبحة الصدرية.

ويصاب بالمرض الأشخاص الذين أجريت لهم عملية القلب المفتوح، والذين يعانون من أمراض فى الرئتين والمصابون بمرض الغدة الدرقية بجانب تضخم الأذينين أو كنتيجة للإصابة بالأمراض المتعلقة بالصمامات.

***قالوا عن وفاة مبارك

- النجم محمد أبوتريكة: «رحم الله رئيس مصر الأسبق حسنى مبارك، وغفر الله له وتجاوز عن سيئاته، وخالص التعازى للأسرة ورحم الله الجميع».

- الكاتب خالد صلاح: "مشهد وداع الرئيس الأسبق حسنى مبارك فى جنازة عسكرية يؤكد أن مصر دولة متحضرة وعريقة ومخلصة.. شعب محترم ونبيل.. وقيادة مؤمنة بقيمة الدولة والقانون والتاريخ.. رحم الله الرئيس الراحل محمد حسنى مبارك.. وبارك الله فى الرئيس المحترم والراقى عبد الفتاح السيسي.. فخور إنى مصري".

- عمرو الجنايني: "ينعى الاتحاد المصرى لكرة القدم برئاسة عمرو الجناينى وأعضاء مجلس الإدارة والمدير التنفيذى والعاملون بالاتحاد وفروعه وجماهير الكرة المصرية محمد حسنى مبارك رئيس الجمهورية الأسبق الذى وافته المنية بعد رحلة عطاء طويلة للوطن، سائلين المولى عز وجل أن يسكنه فسيح جناته ويلهم أسرته وذويه الصبر الجميل.. وإنا لله وإنا إليه راجعون".

- هزاع بن زايد: "برحيل الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك تفقد مصر والعالم العربى قائداً عمل مخلصاً من أجل وطنه وشعبه وكانت تربطه بالإمارات علاقات أخوية وطيدة.. أحر التعازى لأسرة الراحل الكبير وللقيادة والشعب المصرى الشقيق ونسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته".

- وائل غنيم: «رحمة الله على الرئيس حسنى مبارك. كل نفس بما كسبت رهينة وكلنا رايحين لربنا اللى أحسن من البشر كلهم. ربنا يصبر أهله ومحبيه ويبارك فى عمر أحفاده. كان محبا ومخلصا لمصر. تحمّل مسؤولية ضخمة تجاه الشعب المصرى فأصاب كثيرا وأخطأ كثيرا وصبر على كثير من الأذى فى نهاية عمره. وسيحكم التاريخ».

///

محمد رمضان vs الطيار + الهضبة + باسم سمرة+ هانى شاكر+الجماهير

ظهر الفنان المثير للجدل محمد رمضان فى أولى حلقات برنامج التاسعة على التليفزيون المصري، والذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشي، ليفتح النار على الجميع .

وكانت أهم تصريحات:

- الطيار فرحان إنه اتفصل، و"ما صدق" ولجأ للتهديد من أجل الحصول على تسعة ونص مليون جنيه

- "خلى الطيار يروح ياخد التسعة مليون من السوشيال ميديا"

- اللى بيهاجمونى على السوشيال ميديا نقطة فى بحر جمهوري

- عن اتهامه بالبلطجة: "هو نور الشريف كان بيبيع سبح فى العار"

- محامى عمرو دياب بيحاربنى وبيرفع عليا قواضى فى كل مكان

- هو هانى شاكر لما "غنى غلطة وندمان عليها" كان عمل غلطة وهو صغير؟

- اللى بيضايق من عربياتى حسودى وحقود

- باسم سمرة مكانش فى وعيه لما زقنى ولو كان فى وعيه كنت ناولته بالشمال

وعلى إثر ذلك، أعاد النشطاء على السوشيال ميديا، تنشيط وتفعيل وسم (هاشتاج) #مقاطعة_محمد _مضان، وقال باسم سمرة: "محمد رمضان الشيطان سايقه ومعرفش إيه الهبل اللى بيقوله ده.. ما تصحى يا ابنى لنفسك.. أنت بتقول نمبر وان.. وأنا هوريك.. لكن ميطلعش على التليفزيون يتقل منى من عيل صغير".

وتقدم المحامي طارق محمود، بدعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى (الدائرة الثانية) برئاسة المستشار فتحى توفيق، طالب فيها بإصدار حكم بشطب الممثل محمد رمضان من جداول نقابة المهن التمثيلية نهائيًا ومنعه من مزاولة مهنة التمثيل وعدم منحه أى تصاريح لمزاولتها.

بينما نفى أبواليسر، ما قاله رمضان، قائلاً: "والله ما طلبت من محمد رمضان ولا مليم، أنا مش بهتم بالفلوس". كما نفى ما ردده بشأن أن لديه رخصتين، قائلاً: "فين الرخصتين.. موجود فين فى العالم ده.. إحنا مش عصابة يا أستاذ محمد رمضان".

وأضاف: "عيب أوى أنه يقول إنه يخصص ليا مرتب شهري"، موضحًا أنه ليس لديه مانع أن يحصل على تعويض من محمد رمضان ولكن فى حضور الفريق القانوني، متابعا: "أنا الحكومة فعلا داخل الطائرة، زى القبطان فى السفينة".

وتصدى الملحن والموزع الموسيقى عمرو مصطفى لتلميحات محمد رمضان حول تورط النجم عمرو دياب فى الأزمات التى تلاحقه مؤخرا، قائلاً: "تقول نمبر وان على الممثلين الساكتين عن التجاوزات بتاعتك ماشى ملناش دعوة لكن عند الغناء والموسيقى بلاش علشان هتزعل، الموسيقى والغناء وعمرو دياب تحديدًا "خط أحمر"، وهو أنت بتمتهن مهنة أو ليك فيها عشان أى حد فى المهنة يغير منك ويحاربك يا ابنى أنت ماتعرفش السلم الموسيقى من سلم بيتك".

ادعم منى فاروق

ظهرت الفنانة الشابة منى فاروق في مقطع فيديو عبر حسابها على تطبيق "انستجرام" انهارت فيه بالبكاء، قائلة إنها لا تتلقى أى عروض فنية بعد أزمة الفيديوهات الشهيرة، وأوضحت أنها تفكر فى الانتحار بسبب عدم تمكنها من ممارسة حياتها بشكل طبيعي.

وحظي الفيديو بتعاطف بين رواد وسائل التواصل الاجتماعي، الذي دشنوا وسم "ادعم منى فاروق"، ولم يتردد عدد من النجوم فى إبداء التضامن معها، عارضين التمثيل معها، ومن بينهم الفنان شريف منير، الذى كتب على "فيسبوك": "منى فاروق ممثلة شاطرة وأكون سعيد لو اشتغلت معاها".

بينما كتب المخرج عمرو سلامة عبر حسابه على "فيسبوك": "تابعت قصة الممثلة منى فاروق، منى فاروق ضحية، مهما كانت عملت إيه ودوافعها إيه، هى ضحية". وأضاف: "هى لا قررت تصور ولا قررت تنشر فيديو، فضحها ووصمها وجلدها هو اللى جريمة".

أما الفنان محمود البزاوى، فأطلق تغريدة، وقال: "بضم صوتى لصوت صديقى العزيز شريف منير فى دعم الفنانة منى فاروق.. رحم الله من تغافل لأجل بقاء الود.. ودوام المحبة.. وستر الذلة.. والكمال لا يكون لأحد من البشر إلا لله.. قال خير البشر صلى الله عليه وسلم: (كل بنى آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون) ادعم منى فاروق".

وقرر عدد من النجمات دعمها، إذ كتبت "ريم البارودي": "يارب يسعدك ويراضيكى يا منى" بينما كتبت رنا سماحة بتعليق آخر: "صعبانة عليا أوى ربنا يصبرها".

أما سارة نخلة فكتبت: "ربنا يكون معاها ويفك ضيقتها ويستر عليها وعلينا كلنا يارب دى ولية فى الآخر حرام". وكتبت دارين حداد: "الله يستر عليها وعلينا جميعا".

///

«عائض القرني» يجتاح تويتر بعد انقلابه على «أردوغان»

تصدر الداعية السعودى عائض القرني، التريند على موقع "تويتر"، بعد أن أدلى بتصريحات عدها مراقبون انقلابًا على تصريحاته السابقة عن الرئيس التركى رجب طيب أردوغان.

وقال القرنى فى مقطع فيديو، إنه كان "مخدوعًا" بالرئيس التركي. كما هاجم المعتمرين الأتراك الذين رددوا شعارات مناصرة لفلسطين فى الحرم المكى الأسبوع الماضي.

واتهم القرنى أردوغان بـ"معاداة السعودية، وبيع القضايا الإسلامية، والتخلى عن السوريين والتدخل فى ليبيا واليمن".

وتابع مخاطبًا أنصار الرئيس التركي: "أقول لعشاقه والمتغزلين به، أليست نوادى السكر والخمر عنده؟ أليست عقائد القبور والصوفية عنده؟".

كما وصف "الحكم العثمانى للمنطقة بأنه احتلال للعالم الإسلامي" قائلا إنهم "لم ينشروا علما ولا توحيدا ولا ثقافة ولا صناعة".

وانتشر الفيديو كالنار فى الهشيم، ولاقى ترحيبًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعى فى السعودية.

وأشار معلقون إلى جرأته فى الاعتراف بأخطائه، حتى إن بعضهم طالبوا بإدراج كلامه فى مناهج التدريس وترجمته إلى جميع اللغات. كما احتفت وسائل إعلام فى المملكة بكلام الداعية واعتبرته "تعرية للنظام التركي".

فقال حساب باسم، د. محمد الهدلا: "كل البشر خطاءون الدكتور عائض القرنى أخطأ وكان شجاعًا وهو يبادر بتراجعه عن تمجيد أردوغان الذى فتن الكثير فى عالمنا العربى من خلال خطاباته وركوبه موجة الإسلام والدفاع عن المسلمين والقدس من أجل أهداف حزبية وقد شارك القرنى الكثير ممن خدعهم أردوغان ويجب أن نعطيه الفرصة للعودة".

وكتب الناشط السعودي، صالح الشمراني: "التائب من الذنب كمن لا ذنب له، شكرا عائض القرني، فكلامك شهادة على تاريخ أسود كاد أن يُكتب بتعاون بعض أبناء جلدتنا _بسذاجة_ مع الأعداء لولا لطف الله سبحانه بنا ثم بدهاء وحنكة وفطنة وشجاعة ورؤية #ولي_العهد حفظه الله المستمدة من حزم وعزم #سلمان_الإنسان، والحمد لله أخيراً #سقط_القناع".

بينما هناك من انتقد تبدل مواقفه، وشككوا فى نواياه، إذا علقنت الناشطة، المعروفة باسم "داعمة الخير": "عائض القرنى وأردوغان، وجهان لعملة واحدة، كذبوا ودغدغوا فى مشاعر الناس باسم الدين الله يرينا فيهم عجائب قدرته".

وقال الناشط اليمنى عبدالله محمد الأبي: "عائض القرنى بالأمس يُثنى على أردوغان ويشيد بحزب العدالة ويمدح تركيا وتاريخها وسياساتها، واليوم يهاجمه ويحاول شيطنة تركيا والدولة العثمانية برمتها! إنه الإفلاس والانتكاس.. عجباً يا عائض التناقض والتدليس والكذب".