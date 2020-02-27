رئيس الأركان يلتقي قائد قيادة العمليات الخاصة المشتركة الأمريكية

27 فبراير 2020 - 07:02 م

التقى الفريق محمد فريد، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، بقائد قيادة العمليات الخاصة المشتركة الأمريكية، الفريق سكوت هاول، والوفد المرافق له والذي يزور مصر حاليًا، حيث شهد اللقاء عدد من قادة القوات المسلحة..

وتناول اللقاء -بحسب بيان للقوات المسلحة- اليوم الخميس، عددًا من الملفات والموضوعات ذات الاهتمام المشترك في ضوء تعزيز مختلف جوانب علاقات التعاون العسكري خاصة في مجالات التدريبات المشتركة ونقل وتبادل الخبرات ودعم القدرات القتالية والفنية بين القوات المسلحة لكلا البلدين.

وأكد الفريق محمد فريد، عمق علاقات التعاون العسكري التي تجمع القوات المسلحة لكلا البلدين الصديقين، لإرساء دعائم الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط .

كما أشاد قائد قيادة العمليات الخاصة المشتركة الأمريكية بعلاقات الصداقة القوية والتنسيق المشترك بين القوات المسلحة لكلا البلدين.



