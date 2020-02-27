» «فايلر»: لا أعلم موعد عودة رمضان صبحي

27 فبراير 2020 - 07:10 م

أكد السويسري رينيه فايلر، المدير الفنى الكروي الأول بالنادي الأهلى، على صعوبة مباراة صن داونز المقرر لها بعد غدا السبت، على ملعب القاهرة الدولى، في ذهاب دور الـ8 ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وقال "فايلر" في المؤتمر الصحفي قبل اللقاء المرتقب، إنه درس فريق صن داونز بشكل جيد وقام بمشاهدة عدد كبير من مباريات الفريق الجنوب أفريقي، وقام بإعداد اللاعبين بشكل جيد وتابع المدير الفني: "رمضان صبحي لن يشارك في مباراة صن داونز الجنوب أفريقي لعدم جاهزيته الطبية والبدنية .. ولا أعلم موعد عودته".

ويستضيف الأهلي نظيره صن داونز في استاد القاهرة، في تمام السادسة مساء السبت، في لقاء الذهاب وسط حضور 30 ألف من مشجعي النادي الأهلي، بينما يقام لقاء الإياب في الثالثة عصر يوم 7 مارس المقبل في جنوب أفريقيا.

فيما من المقرر أن يفتح الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر أول 15 دقيقة من المران الرئيسي للفريق أمام وسائل الإعلام غدًا الجمعة؛ تنفيذا للوائح الاتحاد الإفريقي في بطولة دوري الأبطال.



ومن المقرر أن يؤدي الأهلي مرانه الرئيسي في الرابعة عصر غدٍ الجمعة على ملعب التتش بالجزيرة؛ استعدادا لمباراة صن داونز الجنوب إفريقي، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا المقرر إقامتها السادسة مساء بعد غد السبت على استاد القاهرة.



وتنص لوائح الاتحاد الإفريقي المنظمة لبطولة دوري الأبطال على السماح لوسائل الإعلام بحضور أول 15 دقيقة من التدريبات الرئيسية للفرق قبل المباريات ويواصل الفريق تدريباته اليومية استعداداً لمواجهة الذهاب أمام صن داونز السبت المقبل، ويواصل رينيه فايلر المدير الفنى عقد جلساته مع لاعبى الفريق وحشد أسلحته من أجل تصحيح الأخطاء التى ظهرت فى أداء اللاعبين خلال الفترة الماضية، وأكد فايلر للاعبى الأهلى أن الفترة الماضية شهدت أمور لا يتمنى تكرارها من خسارة بطولة وعدم ظهور بعض اللاعبين بمستواهم فضلاً عن غضب البعض الأخر نتيجة عدم مشاركته، موضحاً أنه يُقدر غضب البعض نتيجة عدم المشاركة لكن لا يمكن أن يؤثر هذا الغضب على تركيز الفريق وأن يعلم الجميع أن المدير الفنى هو المسئول الأول والأخير عن اختياراته وهو يعلم جيداً ظروف واحتياجات الفريق فى كل مباراة.