حسام حسن:«النادي الأهلي عشقي الأول والأخير»

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حسام وإبراهيم حسن في النادي الأهلي
حسام وإبراهيم حسن في النادي الأهلي
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محمد فضل- متابعات

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الاهلى

الخطيب

النادي الاهلي

حسام حسن

إبراهيم حسن

أشعل حسام حسن نجم المنتخب الوطني السابق ، الأجواء داخل النادي الأهلى، أثناء تواجده بالقعلة الحمراء فى زيارة ، من أجل خوض مباراة كرة خماسية ودية مع أساطير النادى الأهلي .

واحتفى أعضاء النادي الأهلي بالجزيرة، بحسام حسن، والتقطوا صورًا تذكارية معه وسط أجواء من الفرحة والترحيب به داخل ناديه القديم.

من جانبه عبر حسام حسن عن سعادته لتوجداه داخل ناديه القديم، مؤكدًا أن "الأهلي" هو عشقه الأول والأخير، والذي يفجر أي شخص بالانتماء له، كونه أحد أكبر الأندية في العالم حصدًا للبطولات.   

ويواصل فريق النادى الأهلى استعداداته للقاء المرتقب مع فريق صن داونز  الجنوب أفريقى السبت المقبل، باستاد القاهرة، حيث خاض اليوم الفريق مرانه بحماس شديد، ونشر حساب النادى الأهلى عبر حسابه على انستجرام مجموعة من الصور معلقا " التتش .. مستعدون للتحدي الإفريقى .. يلا يا أهلى"

ونفدت تذاكر مباراة الأهلي وصن داونز الجنوب أفريقي بالكامل قبل 72 ساعة من إقامة المباراة المقرر إقامتها يوم السبت المقبل على ملعب ستاد القاهرة، وأعلنت شركة تذكرتي المسئولة عن توزيع تذاكر مباراة الأهلي وصن داونز عن نفاذ تذاكر المباراة بالكامل على مستوى جميع الفئات والمقدر عددها بـ30 ألف تذكرة، بعد الحصول على موافقة الجهات الأمنية على العدد.


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