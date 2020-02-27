» الصين تحارب الجراد في باكستان بجيشًا من البط

أعلنت باكستان حالة الطوارئ في وقت سابق من الشهر الجاري، قائلة إن أعداد الجراد هي الأكبر منذ أكثر من عقدين.

ومن جانبها، تستعد الصين لنشر نحو 100 ألف بطة في باكستان المجاورة، للمساعدة في مقاومة أسراب الجراد الذي يلتهم المحاصيل.

كما أعلنت الحكومة الصينية في وقت سابق من الأسبوع الجاري، أنها سترسل فريقا من الخبراء إلى باكستان، لتطوير "برامج" ضد الجراد.

ولم يقتصر الجراد على مهاجمة محاصيل الزراعة في آسيا فقط، بل دمرت أسراب من ملايين حشرات الجراد المحاصيل الغذائية، في أجزاء من شرق أفريقيا.

وبحسب خبراء زراعيون صينيون، فإن البطة الواحدة، يمكنها أن تأكل أكثر من 200 جرادة في اليوم الواحد، وإن البط أكثر فعالية من المبيدات الحشرية.

ووصف لو ليزي، كبير باحثين في أكاديمية جيجيانغ للعلوم الزراعية، البط بأنه "سلاح بيولوجي"، وقال إنه في حين أن الدجاجة الواحدة يمكنها أن تأكل نحو 70 من الجراد في اليوم الواحد، فإن البطة الواحدة قد تلتهم أكثر من ثلاثة أمثال هذا العدد.

وأضاف في تصريحات لوسائل الإعلام الصينية: "البط يميل للبقاء في مجموعات، ومن ثم تسهل السيطرة عليه مقارنة بالدجاج".

وقال لو ليزي إنه سيتم إجراء تجربة، تتضمن مكافحة الجراد بالبط في مقاطعة شينجيانغ غربي الصين، في الأشهر المقبلة، وذلك وفقا لوكالة بلومبيرغ للأنباء.

وبعد ذلك سيتم إرسال جيوش البط، إلى المناطق الأكثر تضررا في باكستان، والتي تتركز في مقاطعات السند وبلوشستان والبنجاب.

الجدير بالذكر، أنه في عام 2000، شحنت الصين نحو 30 ألف بطة، من مقاطعة جيجيانغ إلى مقاطعة شينجيانغ لمكافحة غزو الجراد.