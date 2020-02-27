  • الخميس 27 فبراير 2020
  • بتوقيت مصر07:46 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
الاهلى والزمالك

عاجل.. الأهلي يفوزعلى الزمالك ويتوج بالبطولة العربية

أرشيفية

تطورات خطيرة.. تركيا تستهدف الطائرات الروسية بالصواريخ

حسام وإبراهيم حسن في النادي الأهلي

حسام حسن:«النادي الأهلي عشقي الأول والأخير»

قطار - أرشيفية

بالصور.. انقلاب قطار «إسكندرية – مطروح»

تريكة

نعى «تريكة» لـ «مبارك» يشعل «السوشيال ميديا»

فيروس كورونا - أرشيفية

مفاجأة صادمة عن المتعافين من «كورونا»

"واتساب"

حظر «واتساب» في هذه الدول العربية

طنطاوي ومبارك

«بمزيد من الحزن والآسى»..«طنطاوي» ينعي «مبارك»

?كاميلا ماريا كونسبسيون

متحولة جنسيًا.. انتحار فنانة وكاتبة شهيرة (صور)

أرشيفية

رسالة نارية من حفيد مبارك لـ«الإخوان»..وهذا ما قاله عن «مرسي»

الصين تحارب الجراد في باكستان بجيشًا من البط

عرب وعالم

سرب من البط
سرب من البط
Advertisements

أحمد سالم

أخبار متعلقة
#

الكشف عن مصدر انتشار «كورونا» في العالم

#

بعد كورونا الصين.. فيروس جديد ينتشر في البرازيل

#

الصين تبني مستشفى لعلاج مرضى "كورونا" خلال 6 أيام

#

زلزال يهز مباني في باكستان وأفغانستان وأجزاء من الهند

الصين

باكستان

الجراد

أعلنت باكستان حالة الطوارئ في وقت سابق من الشهر الجاري، قائلة إن أعداد الجراد هي الأكبر منذ أكثر من عقدين.

ومن جانبها، تستعد الصين لنشر نحو 100 ألف بطة في باكستان المجاورة، للمساعدة في مقاومة أسراب الجراد الذي يلتهم المحاصيل.

كما أعلنت الحكومة الصينية في وقت سابق من الأسبوع الجاري، أنها سترسل فريقا من الخبراء إلى باكستان، لتطوير "برامج" ضد الجراد.

ولم يقتصر الجراد على مهاجمة محاصيل الزراعة في آسيا فقط، بل دمرت أسراب من ملايين حشرات الجراد المحاصيل الغذائية، في أجزاء من شرق أفريقيا.

وبحسب خبراء زراعيون صينيون، فإن البطة الواحدة، يمكنها أن تأكل أكثر من 200 جرادة في اليوم الواحد، وإن البط أكثر فعالية من المبيدات الحشرية.

ووصف لو ليزي، كبير باحثين في أكاديمية جيجيانغ للعلوم الزراعية، البط بأنه "سلاح بيولوجي"، وقال إنه في حين أن الدجاجة الواحدة يمكنها أن تأكل نحو 70 من الجراد في اليوم الواحد، فإن البطة الواحدة قد تلتهم أكثر من ثلاثة أمثال هذا العدد.

وأضاف في تصريحات لوسائل الإعلام الصينية: "البط يميل للبقاء في مجموعات، ومن ثم تسهل السيطرة عليه مقارنة بالدجاج".

وقال لو ليزي إنه سيتم إجراء تجربة، تتضمن مكافحة الجراد بالبط في مقاطعة شينجيانغ غربي الصين، في الأشهر المقبلة، وذلك وفقا لوكالة بلومبيرغ للأنباء.

وبعد ذلك سيتم إرسال جيوش البط، إلى المناطق الأكثر تضررا في باكستان، والتي تتركز في مقاطعات السند وبلوشستان والبنجاب.

الجدير بالذكر، أنه في عام 2000، شحنت الصين نحو 30 ألف بطة، من مقاطعة جيجيانغ إلى مقاطعة شينجيانغ لمكافحة غزو الجراد.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الدروانية .. إذ لا يفهمها المسلمون!

محمود سلطان

إعادة اسم مبارك ليس نكوصا عن الثورة

فراج إسماعيل

رسائل النور..الحقيقة والطريق إليها

د. هشام الحمامي

الإرهاب البيولوجى عبر التاريخ

ياسر أنور

(((حكمة المحكمة التى حكمت)))

القس مكاريوس فهيم قليني

تأملات فى الإنسان

محمد سيد بركة
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» «موسيماني»: الأهلي أقوى من برشلونة وريال مدريد
» «السكة الحديد» تكشف تفاصيل انقلاب قطار «إسكندرية – مطروح»
» الصين تحارب الجراد في باكستان بجيشًا من البط
» «فايلر»: لا أعلم موعد عودة رمضان صبحي
» بث مباشر.. مباراة النصر وأهلي جدة
» بالفيديو.. الحكومة التونسية تؤدي اليمين الدستورية
» عقوبات رادعة ضد المحرضين على العنف في السوبر
» مهاجم الترجي يتخوف من فيرس «كورونا» قبل مواجهة الزمالك
» قرار من مصر للطيران بعد إلغاء السعودية للعمرة
» علاء مبارك يشكر مواسيه في وفاة والده ويعلن موعد العزاء
» وزارة العمرة تعلق على منع المعتمرين من دخول السعودية

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    05:06 ص

  • فجر

    05:07

  • شروق

    06:30

  • ظهر

    12:13

  • عصر

    15:28

  • مغرب

    17:56

  • عشاء

    19:26

من الى
مجلس الدولة
مجدى يعقوب
أرشيفية
سد النهضة
عبدالله رشدي يتحدث لـ"المصريون"