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بدلاً من السفر لديزني لاند

الطفل ضحية التنمر يتبرع بـ 700 ألف دولار للجمعيات الخيرية

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الطفل ضحية التنمر
الطفل ضحية التنمر
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قالت والدة الطفل الأسترالي، كويدن بايلز - الذي حظيت قصته باهتمام واسع بعد محاولته الانتحار إثر تعرضه للتنمر - إنها ترغب في التبرع بالأموال التي جمعها لصالحه من أجل السفر إلى "ديزني لاند" بالولايات المتحدة لصالح الجمعيات الخيرية، لمكافحة البلطجة.

وكان الطفل البالغ من العمر 9 أعوام ظهر قبل أيام في مقطع فيديو وهو يطلب من والدته أن تعطيه حبلاً لينتحر وينهي حياته بسبب تعرضه للتنمر من قبل زملائه في المدرسة، لكونه يعاني من "التقزم".

وعقب انتشار الفيديو الذي حظي بتفاعل واسع في جميع أنحاء العالم، نظّم الممثل الكوميدي براد وليامز، المقيم في كاليفورنيا، والذي يعاني أيضًا من التقزم، حملة لجمع التبرعات حتى يتسنى للصبي وأمه أن يزورا "ديزني لاند".

لكن والدة الطفل قالت إنها ستتبرع بالأموال التي تم جمعها (700 ألف دولار) لصالح جمعيات المناهضة للبلطجة بدلاً من السفر إلى "ديزني لاند".

وثارت موجة من التعاطف في جميع أنحاء العالم مع "كويدن"، وعقب إطلاق حملة تبرعات لصالحه، قالت خالة الطفل "موندانارا" لقناة "NITV " الإخبارية الأسترالية، إن الأسرة تجري محادثات لتحويل الأموال إلى الجمعيات الخيرية.

وقالت: "لن يفوّت أي طفل فرصة الذهاب إلى ديزني لاند، لا سيما إذا عاش حياة شبيهة بحياة كويدن، وذلك هربًا نحو مكان مليء بالفرح لا يذكّره بتحديات حياته اليومية".

واستدركت: "لكن شقيقتي قالت، دعونا نعود إلى المشكلة الحقيقية، هذا الفتى الصغير تعرّض للتنمّر، وهناك العديد من الأشخاص في مجتمعنا ينتحرون بسبب التنمّر".

وأضافت: "نريد أن تذهب هذه الأموال إلى المنظّمات التي تحتاج إليها فعلًا، فهي تدرك على ماذا يجب إنفاق هذه الأموال، وبقدر ما نرغب بالذهاب إلى ديزني لاند، نعلم أيضًا أن مجتمعنا سيستفيد من هذه الأموال أكثر".



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