» مانشستر سيتي يسخر من «مرتضى»: «ده شقاوة قديمة»

27 فبراير 2020 - 08:12 م

نشرت الصفحة الرسمية لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي باللغة العربية، صورة للمدرب الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني للفريق عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مستخدمًا الأفية المصري الشهير«ده شقاوة قديمة».



وتحول «جوارديولا» إلى المدرب الأكثر تحقيقا للانتصارات على فريق ريال مدريد الاسباني بالتخصص في القرن الـ21 بعد الفوز العاشر مع «السيتي» على الفريق الملكي.

وأصبح عبد الرحيم عوف الرجل البسيط، تاجر في سوق العبور، من أشهر العلامات بالكرة المصرية بسبب فيديو انتشر له مع المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، قال له خلاله:"شقاوة قديمة" وترجع الفيديو إلى لقاء بين عبد الرحيم عوف والمستشار مرتضى منصور، حيث قال: "الزمالك فريق كبير ويشرف مصر في كل مكان.. وانا بحبه وبحب الناس كلها.. ولما قلت لمرتضي منصور انه شقاوة قديمة لانه من روض الفرج زي حالتنا.. يعني رجولة وجدعنة".

حقق فريق مانشستر سيتي الإنجليزي فوزا هاما على مضيفه ريال مدريد 2-1، خلال المباراة التي جمعت الفريقين مساء الأربعاء على ملعب "سانتياجو برنابيو" فى ذهاب دور الـ 16 من دورى أبطال اوروبا.

وذكرت شبكة "أوبتا" للأرقام والإحصائيات، أن بيب جوارديولا أصبح أكثر مدرب تحقيقا للفوز على ريال مدريد في جميع المسابقات في القرن الـ21 بـ(10 انتصارات).

وخاض جوارديولا 10 مباريات ضد ريال مدريد حقق الفوز في 7 وتعادل في مناسبتين وخسر مرة واحدة.

ويعد هذا الفوز هو الأول لمانشستر سيتي على ريال مدريد في التاريخ، حيث لم يخسر الملكي أى مباراة على الإطلاق ضد السيتى فى 4 مواجهات رسمية حيث فاز الملكى مرتين وتعادل مثلهما وسجل 5 أهداف واستقبل 3.