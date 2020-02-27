طلب إحاطة بشأن انتشار ظاهرة النصب عبر التسويق الإلكتروني

27 فبراير 2020 - 08:19 م

توجهت النائبة منى الشبراوي، عضو مجلس النواب عن المصريين في الخارج، بطلب إحاطة إلى رئيس الوزراء، ووزيري الاتصالات والداخلية، حول انتشار ظاهرة النصب عن طريق التسويق الشبكي على الإنترنت.









وقالت "الشبراوي"، في طلبها اليوم الخميس، إنه "يعتبر التسويق الشبكى أحد أبرز جرائم التجارة الإلكترونية، والتى تقوم فيها شركات مشبوهة باستنزاف أموال البسطاء بعد إغرائهم بتحقيق المكاسب بأقل مجهود".









وأوضحت أن العشرات من دول العالم وعلى رأسها أمريكا وأوروبا منعت عمل شركات التسويق الشبكي، وتجريم عملها قانونًا، في الوقت الذي تقف فيه مصر مكتوفة الأيدي أمام تلك الشركات، والتي تضر بالاقتصاد الوطني.









وأردفت نائبة المصريين في الخارج، دأبت تلك الشركات على التحايل على المصريين منتجات متنوعة كمنتجات الطاقة والساعات والمجوهرات والرحلات السياحية.







