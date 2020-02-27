» الإمارات تعلن تسجيل 6 إصابات بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، تسجيل 6 إصابات بفيروس كورونا بينها 4 لإيرانيين، حسبما أفادت فضائية "العربية"، في خبر عاجل لها.

وكانت وزارة الصحة الإماراتية أعلنت شفاء حالتي إصابة بفيروس كورونا من الجنسية الصينية، وذلك حسبما أفادت فضائية "العربية"، في خبر عاجل لها.

وأعلنت الإمارات في وقت سابق، تعليق السفر ببطاقة الهوية لمواطنيها ومواطني دول مجلس التعاون.

وكان الاتحاد الإماراتي لكرة القدم تلقى اليوم، الخميس، خطاباً رسمياً من الاتحاد الآسيوى يؤكد فيه تأجيل مباريات الوحدة وشباب الأهلى فى مسابقة دورى أبطال آسيا ضد الاستقلال وشاهر خودرو الإيرانيين حتى إشعار آخر، وذلك بسبب فيروس كورونا.