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منتخب الشباب يتأهل إلى نصف نهائي البطولة العربية

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تأهل منتخب الشباب مواليد 2001 إلى نصف نهائي كأس بطولة كأس العرب المقامة حاليا بالسعودية بعد الفوز على نظيره العراقي، بهدف دون رد، في اللقاء الذي استضافه ملعب الأمير سعود بن جلوي.

وسجل هدف اللقاء الوحيد محمود صابر عبد المحسن في الدقيقة 77 من عمر المباراة، وحاول المنتخب العراقي تعديل النتيجة في فرص كثيرة خلال اللقاء، إلا أن دفاع منتخب مصر كان بالمرصاد وحسم بطاقة التأهل إلى نصف نهائي كأس العرب.

ومن المقرر أن يواجه المنتخب الوطني، نظيره السنغال في نصف نهائي البطولة، إذ تأهل أسود التيرانجا الذين يشاركون بدعوى من الاتحاد العربي إلى نصف النهائي بعد الفوز على البحرين بخماسية.

على الجانب الأخر، يلتقي منتخبا تونس والمغرب في نصف النهائي الأخر من البطولة، وستقام المباراتين يوم الإثنين المقبل، فيما يقام النهائي يوم الخميس المقبل.

الجدير بالذكر أن منتخب مصر تأهل كأول مجموعته برصيد 7 نقاط بعد الفوز على منتخب الجزائر 4/1 فى المباراة الأولى والتعادل مع السعودية 2/2 فى المباراة الثانية والفوز فى المباراة الثالثة على فلسطين 4/2.

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