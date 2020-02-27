  • الخميس 27 فبراير 2020
  • بتوقيت مصر09:47 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
أرشيفية

الجريدة الرسمية تنشر قرار الرئيس بشأن «مبارك»

أرشيفية

42 مصابًا في انقلاب قطار مطروح

مرتضى منصور

مفاجأة «الأحد».. مرتضى منصور يصدم اتحاد الكرة والأهلي

ارشيفية

السعودية تهدي مصر جزءًا من كسوة الكعبة

أرشيفية

أنباء عن وفاة «القرضاوي»

الطفل ضحية التنمر

الطفل ضحية التنمر يتبرع بـ 700 ألف دولار للجمعيات الخيرية

الرئيس الجزائري يزور قبر النبي

صور| الرئيس الجزائري يزور قبر النبي

الاهلى والزمالك

عاجل.. الأهلي يفوز على الزمالك ويتوج بالبطولة العربية

?كاميلا ماريا كونسبسيون

متحولة جنسيًا.. انتحار فنانة وكاتبة شهيرة (صور)

أرشيفية

تطورات خطيرة.. تركيا تستهدف الطائرات الروسية بالصواريخ

مفاجأة «الأحد».. مرتضى منصور يصدم اتحاد الكرة والأهلي

الرياضة

مرتضى منصور
مرتضى منصور
Advertisements

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

محمد فضل يكشف السبب الحقيقي لإيقاف مرتضى منصور

#

اتحاد الكرة يصدم مرتضى منصور: «مش بنتهدد»

#

مفاجأة.. اتحاد الكرة: لا تأجيل لمباراة القمة

#

اتحاد الكرة يصدم الأهلي بعدم قيد «كهربا»

المصريون

الزمالك

مرتضى منصور

الاهلى

عقد مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، جلسة مع لاعبي الفريق الأبيض اليوم الخميس، موضحًا بأنه لن يستطيع أي شخص خصم نقطة من فريقه بعد قراره بعدم مواجهة الأهلي في قمة الدوري الإثنين الماضي.

وكان اتحاد الكرة، قد أعلن عن اعتبار الزمالك مهزومًا بنتيجة 2 - 0، في مباراته أمام الأهلي في اللقاء المؤجل بينهما من الجولة الرابعة من مسابقة الدوري، بسبب عدم حضوره، إضافة إلى خصم 3 نقاط منه بعد انتهاء الموسم.

وقال رئيس الزمالك في مقطع فيديو بثه الموقع الرسمي لناديه اليوم الخميس:" ستكون هناك مفاجأة يوم الأحد المقبل ستعرفونها في وقتها، ولا مخلوق يقدر يخصم أي نقطة، حصلت بالقانون على حكم قضائي بإعادة مباراتنا أمام المقاصة، ولكنا رفضنا الإعادة لأن فارق النقاط في هذا التوقيت كان كبيرا".

وأضاف:" لو في راجل أخصم نقطة، أنا شغلتي القانون، وهناك قضاء مصري عادل".

وأكمل:" الدوري لا يزال في الملعب، ولا تلتفتوا لما يقال بأننا في المركز الخامس أو السادس، الأهلي لا يحقق الفوز في وجود تقنية الفيديو".

وطالب مرتضى منصور من لاعبيه في نهاية حديثه، تحقيق الفوز على الترجي غدا الجمعة، قبل السفر بطائرة خاصة إلى تونس لخوض مباراة الإياب.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الدروانية .. إذ لا يفهمها المسلمون!

محمود سلطان

إعادة اسم مبارك ليس نكوصا عن الثورة

فراج إسماعيل

رسائل النور..الحقيقة والطريق إليها

د. هشام الحمامي

الإرهاب البيولوجى عبر التاريخ

ياسر أنور

(((حكمة المحكمة التى حكمت)))

القس مكاريوس فهيم قليني

تأملات فى الإنسان

محمد سيد بركة
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» أول فيديو لانقلاب قطار مطروح
» إصابة لاعب في الدوري الإيطالي بفيرس «كورونا»
» «الصحة» تعلن تعافي المصاب بـ«كورونا» في مصر
» الإمارات تعلن تسجيل 6 إصابات بفيروس كورونا
» مانشستر سيتي يسخر من «مرتضى»: «ده شقاوة قديمة»
» «الخطيب» رئيسًا لبعثة الأهلي في جنوب إفريقيا
» «موسيماني»: الأهلي أقوى من برشلونة وريال مدريد
» «السكة الحديد» تكشف تفاصيل انقلاب قطار «إسكندرية – مطروح»
» الصين تحارب الجراد في باكستان بجيشًا من البط
» «فايلر»: لا أعلم موعد عودة رمضان صبحي
» بث مباشر.. مباراة النصر وأهلي جدة

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    05:06 ص

  • فجر

    05:07

  • شروق

    06:30

  • ظهر

    12:13

  • عصر

    15:28

  • مغرب

    17:56

  • عشاء

    19:26

من الى
مجلس الدولة
مجدى يعقوب
أرشيفية
سد النهضة
عبدالله رشدي يتحدث لـ"المصريون"