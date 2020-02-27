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42 مصابًا في انقلاب قطار مطروح

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حسن علام- متابعات

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وزارة الصحة

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النمستشفيات

أعلنت إدارة المستشفيات بمديرية الصحة والسكان في محافظة مطروح، أن الحصيلة النهائية للمصابين في حادث قطار الإسكندرية مطروح 42 مصابًا، ولا يوجد بينهم وفيات، وتم نقلهم إلى مستشفيات العلمين والضبعة والحمام، واتخاذ كافة الإسعافات والإجراءات الطبية العاجلة نحوهم.

ووقع مذن قليل حادث انقلاب قطار ركاب قادم من محافظة الإسكندرية في طريقه إلى مطروح.

وأوضح مصدر مسئول بالمديرية، أن عدد المصابين وصل إلى 42 شخصًا يعانون من إصابات متنوعة في أنحاء متفرقة من الجسم، حيث استقبل مستشفى الضبعة 25 مصابا، ومستشفى العلمين 10 مصابين، ومستشفى الحمام المركزي 7 حالات.

شهد الكيلو 145 أمام قرية أمواج السياحية، بعد قرية سيدي عبد الرحمن بنحو 5 كيلو مترات، حادث انقلاب جرار وإحدى عربات القطار رقم (654 المطور) القادم من الإسكندرية إلى مرسى مطروح.


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