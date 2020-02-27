» إصابة لاعب في الدوري الإيطالي بفيرس «كورونا»

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المصريون

كورونا

كشفت تقارير إعلامية محلية، إصابة لاعب في فريق بينيسي الإيطالي، بفيروس كورونا بعد ظهور أعراض الإنفلونزا عليه قبل مباراة في بطولة دوري الدرجة الثالثة مطلع الاسبوع الماضي.

وأضافت التقارير أن اللاعب والذي ظل مجهول الهوية، خضع للفحص يوم الاثنين الماضي للكشف عن أي أعراض لإصابته بالفيروس الذي انتشر في الصين منذ ديسمبر الماضي.

وكان من المقرر أن يشارك اللاعب في مباراة أمام فريق يوفنتوس لأقل من 23 عاما، لكنه شعر بهزال وضعف وظهرت علامات الحمى عليه قبل المباراة.

وتابعت التقارير أن اللاعب يخضع للعلاج في مستشفى، اليوم الخميس، في مدينة سيينا، حيث يقع مقر فريق بيانسي في بلدة بيانكاستانياو.

وقررت رابطة "ليجا برو"، المسئولة عن تنظيم دوري الدرجة الثالثة، إلغاء العديد من المباريات في المرحلة التاسعة، والتي كانت مقررة يومي الأربعاء والخميس، كما قلصت مباريات المرحلة المقبلة لتقام يومي الأحد والأثنين.

وستقام أربع مباريات بالدوري الإيطالي بدون جماهير في شمال إيطاليا، يومي السبت والأحد، فيما من المتوقع حضور الجماهير في مباراة يوم الأحد بين يوفنتوس وإنتر ميلان، فيما تقام أربع مباريات بدون جماهير في الدرجة الثانية.

وأعلنت إيطاليا عن وفاة 14مصابًا بـ(كوفيد - 19)وبلغ عدد المصابين بالمرض 528 شخصًا.


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