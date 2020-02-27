  • الخميس 27 فبراير 2020
  • بتوقيت مصر09:48 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
أرشيفية

الجريدة الرسمية تنشر قرار الرئيس بشأن «مبارك»

أرشيفية

42 مصابًا في انقلاب قطار مطروح

مرتضى منصور

مفاجأة «الأحد».. مرتضى منصور يصدم اتحاد الكرة والأهلي

ارشيفية

السعودية تهدي مصر جزءًا من كسوة الكعبة

أرشيفية

أنباء عن وفاة «القرضاوي»

الطفل ضحية التنمر

الطفل ضحية التنمر يتبرع بـ 700 ألف دولار للجمعيات الخيرية

الرئيس الجزائري يزور قبر النبي

صور| الرئيس الجزائري يزور قبر النبي

الاهلى والزمالك

عاجل.. الأهلي يفوز على الزمالك ويتوج بالبطولة العربية

?كاميلا ماريا كونسبسيون

متحولة جنسيًا.. انتحار فنانة وكاتبة شهيرة (صور)

أرشيفية

تطورات خطيرة.. تركيا تستهدف الطائرات الروسية بالصواريخ

أول فيديو لانقلاب قطار مطروح

قضايا وحوادث

قطار - أرشيفية
قطار - أرشيفية
Advertisements

أحمد سالم

أخبار متعلقة
#

«السكة الحديد» تكشف تفاصيل انقلاب قطار «إسكندرية – مطروح»

#

بالصور.. انقلاب قطار «إسكندرية – مطروح»

#

«مثل القصور»..أول فيديو لمقبرة حسني مبارك من الداخل

#

أول تعليق لـ قصى خولى على فيديو زوجته.. هذا ما قاله

حوادث القطارات

انقلاب قطار مطروح

عدد المصابين

ارتفع عدد المصابين فى انقلاب عربتان من قطار مطروح إلى 42 مصابا وتم نقل 20 مصابا إلى مستشفى الضبعة المركزي و10 مصابين بمستشفى العلمين المركزي بالساحل الشمالي و6 مصابين بمستشفى.

وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر اللقطات الأولى لموقع انقلاب عربات القطار في المنطقة الواقعة بين "الضبعة" و"سيدي عبد الرحمن" مساء اليوم الخميس.

وقال الدكتور محمد أبو حمص مدير عام إقليم الإسكندرية لهيئة الإسعاف المصرية، إن عربة من قطار مطروح خرجت عن القضبان ما تسبب في إصابة أشخاص.

وأضاف "أبو حمص" أن المصابين جرى نقلهم إلى مستشفيات العلمين والضبعة لتلقي العلاج اللازم، مشيرًا إلى أن جميع الإصابات ليست خطيرة، والحالة الصحية لجميع المصابين مستقرة.

شاهد الفيديو..


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الدروانية .. إذ لا يفهمها المسلمون!

محمود سلطان

إعادة اسم مبارك ليس نكوصا عن الثورة

فراج إسماعيل

رسائل النور..الحقيقة والطريق إليها

د. هشام الحمامي

الإرهاب البيولوجى عبر التاريخ

ياسر أنور

(((حكمة المحكمة التى حكمت)))

القس مكاريوس فهيم قليني

تأملات فى الإنسان

محمد سيد بركة
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» أول فيديو لانقلاب قطار مطروح
» إصابة لاعب في الدوري الإيطالي بفيرس «كورونا»
» «الصحة» تعلن تعافي المصاب بـ«كورونا» في مصر
» الإمارات تعلن تسجيل 6 إصابات بفيروس كورونا
» مانشستر سيتي يسخر من «مرتضى»: «ده شقاوة قديمة»
» «الخطيب» رئيسًا لبعثة الأهلي في جنوب إفريقيا
» «موسيماني»: الأهلي أقوى من برشلونة وريال مدريد
» «السكة الحديد» تكشف تفاصيل انقلاب قطار «إسكندرية – مطروح»
» الصين تحارب الجراد في باكستان بجيشًا من البط
» «فايلر»: لا أعلم موعد عودة رمضان صبحي
» بث مباشر.. مباراة النصر وأهلي جدة

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    05:06 ص

  • فجر

    05:07

  • شروق

    06:30

  • ظهر

    12:13

  • عصر

    15:28

  • مغرب

    17:56

  • عشاء

    19:26

من الى
مجلس الدولة
مجدى يعقوب
أرشيفية
سد النهضة
عبدالله رشدي يتحدث لـ"المصريون"