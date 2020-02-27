» مقتل 34 جنديًا تركيًا على الأقل بغارات جوية في ريف إدلب

27 فبراير 2020 - 10:40 م

أعلن ?المرصد السوري لحقوق الإنسان? عن «مقتل أكثر من 34 جنديًا ?تركيًا? خلال الغارات التي استهدفت المنطقة الواقعة بين قريتي البارة وبليون بريف إدلب? الجنوبي اليوم».



ولفت المرصد إلى أن «الغارات التي استهدفت الجنود الأتراك جاءت ردا على استعادة الفصائل المسلحة السيطرة على سراقب».

