» إعلامية صينية تفجر مفاجأة بشأن عقوبات "كورونا"

27 فبراير 2020 - 11:10 م

كشفت الإعلامية الصينية فيحاء أونغ، عن أن من يخالف الإجراءات الوقائية التي تفرضها الحكومة لمنع انتشار كورونا يتعرض لعقوبات مالية أو السجن وتصل للإعدام في حال المخالفات الكبيرة.



وتابعت خلال لقائها مع الإعلامي أحمد مجدي في برنامج «فنجان قهوة» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن هناك 17 ألف صيني في مصر يعملون في الصناعة والتجارة، ويتم معاملتهم بشكل جيد ولا يتم إيذائهم بسبب كورونا.



وأوضحت أن السفارة الصينية في القاهرة تقدم تعليمات لرعاياها الموجودين في القاهرة مثل عدم الاختلاط الوثيق مع الحيوانات البرية أو مع المصابين بدور برد.

