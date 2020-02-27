أستاذ طب وقائي يزف بشرى سارة بشأن "كورونا"

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قال الدكتور عبد اللطيف المر أستاذ الطب الوقائي، إن ضحايا الأنفلونزا الموسمية العادية في العالم يصلون إلى 650 ألف حالة وفاة سنويًا.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري في برنامج «حقائق وأسرار» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن الحالة الصحية جراء فيروس كورونا لا تمثل خطورة على مصر.
 ولفت إلى أن الحالات المصابة معدودة ومحدودة ولا تمثل كارثة صحية ولا تستحق الهلع والرعب، مشيرا إلى أن نسبة الوفيات بلغت 3 % وهي أقل خطورة من فيروس سارس الذي بلغت نسب الوفاة به 10 %.

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