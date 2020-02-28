متحدث "الوزراء": نتخذ خطوات استباقية لمواجهة كورونا

28 فبراير 2020 - 12:10 ص

أكد المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أنه تم رفع درجة الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا إلى درجة أعلى، مؤكدا أن مصر خالية من فيروس كورونا، ولا توجد حالة مصابة يتم اخفاؤها.



وأوضح "سعد"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي تامر أمين ببرنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، مساء الخميس، أنه ليس من مصلحة الحكومة إخفاء تعرض مصر للإصابة بفيروس كورونا، معقبا: "ظهور حالات مصابة بفيروس كورونا ليس عيبا حتى يتم اخفاؤها".

