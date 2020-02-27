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سر غياب وزير الدفاع والمشير طنطاوي عن جنازة مبارك

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سر غياب وزير الدفاع والمشير طنطاوي عن جنازة مبارك

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المصريون ـ متابعات

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أكد اللواء سمير فرج، الخبير العسكري، أن وزير الدفاع الفريق محمد زكي، لم يحضر جنازة الرئيس الراحل حسني مبارك، لأنه في مأمورية خارج البلاد، أما سبب عدم حضور المشير حسين طنطاوي الجنازة، فيرجع إلى أنه يُعاني من التهاب في الأذن الوسطى، وقام اليوم بإعداد نعي للرئيس مبارك في احدى الصحف الكبرى.
وأوضح "فرج"، خلال حواره مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج "نظرة"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الخميس، أن المشير طنطاوي قام بزيارة الرئيس الأسبق في مستشفى المعادي، بعد خروجه من المجلس العسكري، لافتًا إلى أن "طنطاوي" من القادة العظام، وعدم حضوره الجنازة سببه عارض صحي لا أكثر.
وأشار إلى أن وجود شعب مصر في جنازة الرئيس الراحل كان جيد للغاية، وأمر لم يكن متوقع، معقبًا: "انا بصراحة مكنتش متوقع اللي حصل في جنازة مبارك".

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