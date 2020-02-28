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تعليق ناري لـ "بكري" على انسحاب أثيوبيا من مفاوضات سد النهضة

الحياة السياسية

البرلماني مصطفي بكري
البرلماني مصطفي بكري
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المصريون ـ متابعات

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علق الإعلامي مصطفى بكري، على عدم مشاركة أثيوبيا في جلسة مفاوضات سد النهضة بواشنطن، مشيرًا إلى أن تصريحات أثيوبيا تشكل تراجعًا عن إتفاق المبادىء، وتعمدا واضحًا في استمرار الأزمة.
وأوضح "بكري"، خلال برنامج "حقائق وأسرار" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مساء الخميس، أن إعلان أثيوبيا عدم مشاركتها في المفاوضات جاء بعدما وصلت عملية التفاوض إلى المرحلة الأخيرة، منوها بأن موقف مصر واضح، ولن تفرط في الأمن المائي بأي حال من الأحوال.
وأضاف الإعلامي مصطفى بكري أن عدم مشاركة أثيوبيا في المفاوضات يضع علامات استفهام، مؤكدا أن مصر حريصة على نيل حقوقها بالطرق السلمية والدبلوماسية.

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