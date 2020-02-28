تعليق ناري لـ "بكري" على انسحاب أثيوبيا من مفاوضات سد النهضة

28 فبراير 2020 - 12:30 ص

علق الإعلامي مصطفى بكري، على عدم مشاركة أثيوبيا في جلسة مفاوضات سد النهضة بواشنطن، مشيرًا إلى أن تصريحات أثيوبيا تشكل تراجعًا عن إتفاق المبادىء، وتعمدا واضحًا في استمرار الأزمة.



وأوضح "بكري"، خلال برنامج "حقائق وأسرار" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مساء الخميس، أن إعلان أثيوبيا عدم مشاركتها في المفاوضات جاء بعدما وصلت عملية التفاوض إلى المرحلة الأخيرة، منوها بأن موقف مصر واضح، ولن تفرط في الأمن المائي بأي حال من الأحوال.

