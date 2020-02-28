الصين تتوعد المخالفين للإجراءات الوقائية من كورونا بالإعدام

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الإعدام

صدى البلد

كورونا

فيحاء وانغ

أعلنت الإعلامية الصينية فيحاء وانغ، عن العقوبات التي قررتها بكين بشأن مواجهة فيروس كورونا، قائلة :" تبدأ بالمخالفات المالية والسجن وتنتهي بالإعدام".

وأضافت "وانغ"، خلال حواره ببرنامج "فنجان قهوة"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، بأن الإجراءات التي أقرتها الصين، تتضمن عدم مغادرة المنزل أو الاختلاط، والمواطن الصيني مسموح له بالنزول لشراء الأطعمة من السوبر ماركت مرة واحد أسبوعيًا.

 وتابعت: "بعض المطاعم القليلة تعمل، ولكن ليس بالشكل السابق، والحياة اليومية في الصين أصبحت صعبة، ولكن الشعب الصيني لديه وعي بأهمية الإجراءات التي قامت بها الحكومة الصينية.

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