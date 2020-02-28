نادي قضاة مصر:"لن ننسى لمبارك هذا الأمر "

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المحور

مبارك

القضاة

رضا السيد



نعى المستشار رضا السيد، المتحدث باسم نادي قضاة مصر، الرئيس الراحل محمد حسنى مبارك، الذي وافته المنية أول أمس الثلاثاء،قائلا :" الرئيس مبارك له تاريخ عسكري مشرف كابن من أبناء القوات المسلحة، وقائدًا من قادة حرب أكتوبر المجيدة التي أعادت لمصر والعالم العربي العزة والكرامة.

وقال "السيد"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مصر في القلب" والمذاع عبر فضائية "المحور"، إنه فور إعلان وفاة مبارك، أصدر المستشار محمد عبدالمحسن رئيس النادي، بيانًا نعى فيه ببالغ الحزن قائدًا وزعيمًا قدم لوطنه الكثير.

وأضاف ،أن قضاة مصر لن ينسوا لمبارك أنه أعز القضاء، وقدره، إذا أصدر القانون رقم 35 لسنة 1985 بشأن تعديل بعض أحكام السلطة القضائية، فأعاد مجلس القضاء الأعلى انتصارًا لاستقلال القضاء وضمانًا لحضانة القضاة، كما أنه أول رئيس يحتفل بعيد القضاة.

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