لأول مرة.. وضع رئيس دولة في الحجر الصحي بسبب «كورونا»

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وكالات- الدويني فولي

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ذكرت شبكة سكاي نيوز، بأنه تم وضع رئيس دولة منغوليا، خالتما باتولغا، في الحجر الصحي، بعد عودته من زيارة للصين، ليكون أول رئيس دولة في الحجر الصحي بسبب مخاوف فيروس "كورونا" المستجد.
ويعتبر باتولغا أول رئيس دولة يدخل الحجر الصحي، بسبب فيروس كورونا، الذي تفشى من مدينة ووهان الصينية لأنحاء العالم، دون أن تحدد الوكالة المنغولية إذا كان الأمر مجرد إجراء احترازي.

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