وفاة سفير إيران السابق بالفاتيكان بسبب كورونا

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سفير إيران

الفاتيكان

كورونا

أفادت وكالة "إرنا" الرسمية للأنباء أن معصومة ابتكار مساعدة الرئيس الإيراني لشؤون المرأة أصيبت بفيروس كورونا، وتخضع حاليا للحجر الصحي.

وبحسب ما نقلته وسائل إعلام إيرانية معارضة فإن سفير إيران الأسبق لدى الفاتيكان، هادي خسرو شاهي، توفي بعد إصابته بفيروس كورونا في مدينة قم.

وأضاف ناشطون أن إلهام شيخي لاعبة كرة القدم في الصالات، والعضو السابق في المنتخب النسوي لكرة القدم الإيرانية في مدينة قم الايرانية قد توفيت بسبب إصابتها  بكورونا .

يأتي هذا في الوقت الذي أعلنت السلطات في إيران إلغاء صلاة جمعة في طهران وأماكن أخرى بسبب تفشي اكورونا .

وتعتبر إيران بؤرة لانتشار فيروس كورونا المستجد في الشرق الأوسط، حيث سجلت حتى الآن 26 حالة وفاة، فيما أصيب أكثر من 245 آخرين.


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