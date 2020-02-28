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إصابة 4 نواب إيرانيين بفيروس كورونا

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ظهور اول حالة مصابة بفيروس كورنا بمستشفى العباسية
ظهور اول حالة مصابة بفيروس كورنا بمستشفى العباسية
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وكالات- الدويني فولي

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إيران.. إصابة نائب وزير الصحة بفيروس كورونا

إيران

اصابة

نواب

كورونا

أعلن عضو هيئة رئاسة البرلمان الإيراني محمد على وكيلي إصابة أربعة نواب إيرانيين من مدينة قم وكلاين في البرلمان الإيراني بفيروس كورونا الجديد.
وكتب وكيلي في صفحته على تويتر اليوم الجمعة:"سجل إصابة 4 نواب في البرلمان بفيروس كورونا بعد إجراء الفحص على 30 نائبا من اصل 290 نائبا وسوف يتم فحص باقي الأعضاء تباعا".

وأعلن في وقت سابق عن إصابة كل من معصومة ابتكار نائبة الرئيس الإيراني لشؤون المرأة، ومجتبى ذو النور رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني بفيروس كورونا الجديد.

كما أعلنت السلطات الإيرانية أن نتائج التحاليل التي أجريت لإيرج حريرجي نائب وزير الصحة، أكدت إصابته بفيروس "كورونا

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