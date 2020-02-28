ماذا فعل مبارك بعد اغتيال السادات.. وزير سابق يجيب

28 فبراير 2020 - 11:08 ص

أكد الدكتور علي الدين هلال، وزير الشباب السابق، ما حدث في جنازة الرئيس السابق يعني أن هناك تقديرًا لدور هذا الرجل في تاريخ الحياة العامة بمصر، والتاريخ سيكشف إيجابيات وسلبيات مبارك خلال الـ10 سنوات المقبلة".



وأضاف هلال خلال لقائه ببرنامج "المصري أفندي" الذي يعرض على فضائية "القاهرة والناس"، مع الإعلامي محمد علي خير: "بأن أول إنجاز للرئيس مبارك لملمة الدولة بعد اغتيال السادات في وقت قصير، وعودة العلاقات مع الدول العربية كانت من أهم أهدافه".



وتابع:" اغتيال السادات كان هدفه انهيار مصر ومبارك تصدي .. والرئيس الراحل، كان ولا يزال رمزا لسلاح الطيران المصري".

