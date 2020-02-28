حقيقة تقديم موعد امتحانات الفصل الدراسي الثاني بالجامعات

28 فبراير 2020 - 11:10 ص

أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أن الأنباء التي تم تداولها علي مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإلكترونية عن تقديم موعد امتحانات الفصل الدراسي الثاني لجامعات غير حقيقية ، لافتا إلي أنه تواصل مع وزارة التعليم العالي التي نفت هذه الأنباء .

وأكدت التعليم العالي أن الامتحانات ستجري في مواعيدها المحددة طبقا للخريطة الزمنية للجامعات.

جدير بالذكر أن المجلس الأعلى للجامعات أقر الخريطة الزمنية للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2019/2020 لتبد أ الدراسة في السبت 8 فبراير وتستمر لمدة 15 أسبوع علي أن تجري الامتحانات خلال شهري مايو ويونيو وفقا لطبيعة الدراسة بالكليات المختلفة.