» الكويت تعلن ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 45

28 فبراير 2020 - 01:15 م

أكدت مسئولة بوزارة الصحة الكويتية إصابة شخصين آخرين بفيروس كورونا اليوم الجمعة 28 فبراير، مما يرفع عدد الإصابات إلى 45 لكن لم تحدث وفيات بسبب المرض.







