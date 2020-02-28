بعد تركها القصر الملكي.."ماركل" تكشف فضائح الحياة الملكية

28 فبراير 2020 - 01:24 م

"يارايح كتر من .." ربما هو مثل عربي إلا أنه يصف حالة ميجان ماركل زوجة حفيد ملكة بريطانيا"هاري" ، حيث أعلنت عن بعض الفضائح التي كانت تحدث داخل القصر الملكي بعد أن تركته.

وقالت"ماركل" إنها كانت تتعرض هي و"هاري" إلي بعض التصرفات الغير لائقة والتي وصفتها بأنها"غيرة ودناءة" في الحياة الملكية، لذلك قررا الابتعاد عن القصر.

و أشار مقربون من ميجان أنها عبرت عن استيائها الشديد مما تتعرض له هي و"هاري" من هجوم واشتكت بأن القصر يعاملها و زوجها بطريقة مختلفة عن باقي أفراد العائلة المالكة.

وأكد بعض الأصدقاء أن ميجان وهاري لم يكن أمامهما خيارا آخر سوي تقديم بيان انسحابهم علنا، خاصة بعد قرار الملكة بعدم استخدامهم علامة"ساسكس رويال" حيث قالت" إذا كان هناك من يجب أن يشعر بالإهانة يكون هي وهاري مضيفة أنهما لم يقصدا أبدا استغلال اللقب الملكي وأن التلميح لاستغلالهما مكانتهما بأي شكل هو أمر سخيف".

وكانت ميجان قد أكدت أنهما سيواصلان تجنب أساليب الغيرة والدناءة وسيركزان علي أعمالهما وكونهما أفضل أباء لآرتشي لافتة إلي أنها ستواصل دعم هاري لأنه من بين الجميع يعد الأكثر نزاهة وبراءة.

وأشارت ميجان إلي أنها كانت تعتقد أن الملكة كانت تحت ضغط شديد لاتخاذ قرار حظر استخدام علامة ساسكس لأن هاري هو المفضل لدي الملكة والبعض لا يتحمل ذلك الأمر ، لافتة إلي أنه ليس هناك ما يمنعها وهاري قانونيا من استخدام لقبهما الملكي خاصة أنه ليس للحكومة أو الملكة نفسها حق امتلاك اللقب الملكي لحظر استخدامه.

جدير بالذكر أن هاري وماركل قد أطلقا علامة تجارية بعنوان" ساسكس رويال" علي الانترنت بمبالغ طائلة والتي حظيت بمتابعة علي انستجرام وصلت إلي 4 ملايين مستخدم وحفر اسمها علي الأقلام والملابس والكتب والكراسات والمواد التعليمية وغيرها، إلا أن الملكة أصدرت قرار بحرمان هاري وميجان من استخدام كلمة" رويال" أي ملكي في علامتهم التجارية.